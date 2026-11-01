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Malatya’da acı olay! 2 aylık bebek hayatını kaybetti

Malatya’da annesinin emzirdiği sırada fenalaşan 2 ay 23 günlük bebek hayatını kaybetti.

Malatya’da acı olay! 2 aylık bebek hayatını kaybetti

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı İkizce Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi tarafından emzirilen 2 ay 23 günlük E.L.C. aniden fenalaştı. Ailenin ihbarı üzerine adrese 112 Acil Sağlık
ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde bebeğin hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Adli Tıp Kurumuna kaldırılan bebeğin cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Minik bebek, Ali Baba Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazının ardından Karababa Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

Malatya’da acı olay! 2 aylık bebek hayatını kaybetti 1

Malatya’da acı olay! 2 aylık bebek hayatını kaybetti 2


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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