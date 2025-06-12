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Malatya'da akrabaların "yol tartışması" kanlı bitti: 2 ölü

Malatya'nın Pütürge ilçesinde, akrabalar arasında yol kullanımı nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. 2 kişi hayatını kaybetti.

Malatya'da akrabaların "yol tartışması" kanlı bitti: 2 ölü

Olay, saat 09.45 sıralarında Pütürge ilçesine bağlı Şiro Taraksu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Ş.F., (67) akrabası Osman Nuri Fırat'ın (82) evinin önünden geçen yolda aracıyla saman taşımak istedi. Osman Nuri Fırat, talebe olumsuz yanıt verirken, ikili arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, Ş.F., tabancayla Osman Nuri Fırat ile oğlu Bülent Fırat'a ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği baba ve oğlu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, Bülent Fırat, kaldırıldığı ilçe devlet hastanesinde, baba Osman Nuri Fırat ise Turgut Özal Tıp Merkezi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayın şüphelisi Ş.F., suç aletiyle birlikte jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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