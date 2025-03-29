Malatya'da "Aracıma su sıçrattın" kavgası: 5 yaralı

Olay, 22.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Tecde Mahallesi Yüzakı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kaldırımda araç yıkayan bir grup ile bölgede geçen bir araç sürücüsü arasında çıkan "aracıma su sıçrattın" tartışması kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda E.K.T , İ.T., E.K. ,M.Y.M. ile E.A.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan ekipler 1 adet bıçak bulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır