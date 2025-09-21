HABER

Malatya'da Avrupa hareketlilik haftası etkinlikleri

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledi. Farkındalık oluşturmak için birçok aktivite gerçekleştirildi.

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Hareketlilik Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenledi. Bu etkinlikler 16-22 Eylül tarihleri arasında yapıldı. Etkinlikler, 100. Yıl Parkı’nda gerçekleştirildi. Program, bisiklet turuyla başladı. Bu tur, Başharık İstanbul Evleri önünden hareket etti.

Başkan Sami Er, etkinlikler öncesi konuştu. Bu tür etkinliklerin sosyal yaşama katkı sağladığını vurguladı. Ayrıca çevresel farkındalığı artırdığını da ifade etti. Başkan Er, Malatya’nın yeniden inşası sürecine değindi. Yaya alanları ve bisiklet yolları kazandırmayı hedeflediklerini belirtti. Gençleri spor aktivitelerine yönlendirmek istediklerini de ekledi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

En Çok Aranan Haberler

