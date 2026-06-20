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Malatya'da baba dehşeti! Tabancayla kızını öldürüp, eşini ve diğer kızını yaraladı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Nejdet Timurkaan, tartıştığı kızı Beyza Timurkaan'ı (21) tabancayla öldürdü, eşi Feray ve diğer kızı Berra Timurkaan'ı da yaraladı. Olayın ardından kendisini de bıçakla yaralayan Nejdet Timurkaan, polis eşliğinde hastaneye götürüldü.

Malatya'da baba dehşeti! Tabancayla kızını öldürüp, eşini ve diğer kızını yaraladı

Olay, akşam saatlerinde Salkımözü Mahallesi'nde meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen Nejdet Timurkaan, evde eşi ve iki kız çocuğu ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Malatya da baba dehşeti! Tabancayla kızını öldürüp, eşini ve diğer kızını yaraladı 1

AİLE İÇİ KAVGADA KAN DÖKÜLDÜ: 1 ÖLÜ 2 YARALI

Kısa sürede büyüyen tartışma sonrası evdeki tabancayı alan Nejdet Timurkaan, eşi Feray, kızları Berra ve Beyza'ya doğru ateş etti. Eşi ve kızlarını yaralayan Nejdet Timurkaan, daha sonra bıçakla kendisini de yaraladı.

Malatya da baba dehşeti! Tabancayla kızını öldürüp, eşini ve diğer kızını yaraladı 2

BIÇAKLA KENDİSİNİ YARALADI

Olayın ardından ihbar ile bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı anne Feray, kızları Berra ve Beyza ile Nejdet Timurkaan, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Beyza Timurkaan yaşamını yitirdi, ağır yaralı anne Feray ve kızı Berra'nın hastanedeki tedavileri sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Malatya da baba dehşeti! Tabancayla kızını öldürüp, eşini ve diğer kızını yaraladı 3

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Malatya kavga aile
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