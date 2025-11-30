Malatya’da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Olay, saat 02.45 sıralarında Malatya-Ankara karayolu üzeri Şehirlerarası Otobüs Terminali mevkiindeki bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Y.K. ve Ö.F.K. ile iş yerinde bulunan M.İ.Y. (31) ve M.K.Y. (20) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüşürken, M.İ.Y. ve M.K.Y. aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayın zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.