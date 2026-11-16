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Malatya'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Malatya'da iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.45 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi İnönü Caddesi Topalhafız Sokak'ta yaşandı.

Edinilen bilgilere göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle başlayan sözlü tartışma büyüyerek bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Yaşanan olayda 2 kişi yaralandı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Kavganın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralılardan biri Battalgazi Devlet Hastanesi'ne, diğeri ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya kavga
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