Malatya'da çeşitli suçlara karışan 31 şüpheli yakalandı

Malatya'da düzenlenen yağma, kumar ve tefecilik operasyonunda 31 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, "yağma", "tefecilik" ve "kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçlarına karışan şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenledi.

Bu kapsamda, ev, iş yeri ve 15 araçta yapılan aramada, 17 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız tüfek, 1 havalı tabanca, 608 fişek, 35 bin dolar, 7 bin avro, 1 milyon lira, 5 milyon lira değerinde ziynet eşya, çek, senet, bir miktar uyuşturucu ve dijital materyal ele geçirildi.

Gözaltına alınan 31 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan operasyonda yakalanan ve kasten öldürme suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edilen firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

