HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Malatya'da çilek hasadı yüzleri güldürüyor

Malatya'da Nisan ayında etkili olan zirai don, birçok bölgede meyve ağaçlarına zarar vererek ciddi ürün kayıplarına yol açtı. Doğanyol ilçesinde ise baraj kenarında yetişen kayısı ve çilek gibi meyveler dondan etkilenmeyerek çiftçinin yüzünü güldürdü.

Malatya'da çilek hasadı yüzleri güldürüyor

Türkiye'nin kayısı üretiminde en önemli merkez durumunda olan Malatya'da yaşanan don felaketi, birçok üreticiyi zor durumda bıraktı. Kent genelinde kayısı başta olmak üzere birçok meyvede rekolte kaybı yaşanırken, baraja yakın bölgelerdeki ürünler büyük ölçüde zarar görmedi.

Doğanyol ilçesinde üretim yapan çiftçi Vahdettin Kayan, bölgenin zirai dondan etkilenmediğini belirtti. Nisan ayının son haftasında çilek hasadına başladıklarını aktaran Kayan, Aralık ayının ilk haftalarına kadar ürün toplayabildiklerini belirtti.

Altı dönümlük bir arazide çilek üretimi yaptıklarını ifade eden Kayan, özellikle devlet kurumlarında çalışanlardan yoğun talep aldıklarını ve bugün alınan bir siparişi ancak bir ay sonra karşılayabildiklerini kaydetti.

Üretici Kayan, çileğin kilogramını 100 TL'den satışa sunduklarını belirterek, taleplere ise yetişemediklerini söyledi.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstifa depremi büyüyor! Bir şok dahaİstifa depremi büyüyor! Bir şok daha
Marmaris'te teknede cinayet! Ölü ve yaralılar varMarmaris'te teknede cinayet! Ölü ve yaralılar var

Anahtar Kelimeler:
Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
'Fiyatına 1 milyon TL zam gelecek' Yeni ÖTV ile fiyatı artacak araçlar

'Fiyatına 1 milyon TL zam gelecek' Yeni ÖTV ile fiyatı artacak araçlar

Evinde not bulundu, son yayınında söyledikleri dikkat çekti

Evinde not bulundu, son yayınında söyledikleri dikkat çekti

Serdar Ortaç'tan üzen sözler! Mirasını kime bıraktığını açıkladı

Serdar Ortaç'tan üzen sözler! Mirasını kime bıraktığını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Yarım asırlık anlaşma sona eriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı: Yarım asırlık anlaşma sona eriyor

Korkunç olay: MR cihazı adamı yuttu!

Korkunç olay: MR cihazı adamı yuttu!

Çok sayıda hayvan çığlıklar içinde can verdi

Çok sayıda hayvan çığlıklar içinde can verdi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.