HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Malatya'da depremzedelerin hüzünlü bayramı

Malatya’da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlar, Kurban Bayramı sabahında mezarları başında dualarla anıldı. Malatya Şehir Mezarlığı’nda bayram sabahı hüzünle karşılandı.

Malatya'da depremzedelerin hüzünlü bayramı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren yakınlarını anmak isteyen vatandaşlar, Kurban Bayramı’nın ilk saatlerinde Malatya Şehir Mezarlığı’na akın etti. Ellerinde çiçek ve Kur’an-ı Kerim’le mezar başlarına gelen aileler, gözyaşları içinde dualar etti.

Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, her bayram olduğu gibi bu bayramda da acılarını mezar başında yaşadı. Sevdiklerini toprağa veren birçok depremzede, bayramların artık kendileri için buruk geçtiğini belirtti. Bayram sabahında mezarlıkta duygularını paylaşan vatandaşlar, "Ailelerimizi kaybettik, evlerimiz yıkıldı, acımız ilk günkü gibi taze. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" dedi.

Mezarlık genelinde bayram yoğunluğu yaşanırken, belediye ekipleri tarafından vatandaşlara su ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Rus güçleri Kiev'i hedef aldı: 3 ölü, 49 yaralıRus güçleri Kiev'i hedef aldı: 3 ölü, 49 yaralı
Bayramın ilk günü sıcak hava ile birlikte sokaklar boş kaldıBayramın ilk günü sıcak hava ile birlikte sokaklar boş kaldı

Anahtar Kelimeler:
Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Tatilciler bayramda Midilli Adası'na akın etti

Tatilciler bayramda Midilli Adası'na akın etti

Dünyanın konuştuğu kavga... Trump ile Musk birbirine girdi: Epstein partisini paylaştı! "Musk sınır dışı edilsin"

Dünyanın konuştuğu kavga... Trump ile Musk birbirine girdi: Epstein partisini paylaştı! "Musk sınır dışı edilsin"

DEM Parti, şehit Eren Bülbül'ün annesini aradı!

DEM Parti, şehit Eren Bülbül'ün annesini aradı!

Yıldız ismin üstü çizildi! Geldiği gibi gidiyor…

Yıldız ismin üstü çizildi! Geldiği gibi gidiyor…

İstanbul'da güpegündüz panik anları kamerada: "Paramı vermediler"

İstanbul'da güpegündüz panik anları kamerada: "Paramı vermediler"

Bayram sabahı Konya'da yolcu otobüsü devrildi

Bayram sabahı Konya'da yolcu otobüsü devrildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.