Malatya'da depremzedelerin hüzünlü bayramı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yaşamını yitiren yakınlarını anmak isteyen vatandaşlar, Kurban Bayramı’nın ilk saatlerinde Malatya Şehir Mezarlığı’na akın etti. Ellerinde çiçek ve Kur’an-ı Kerim’le mezar başlarına gelen aileler, gözyaşları içinde dualar etti.

Depremde yakınlarını kaybeden vatandaşlar, her bayram olduğu gibi bu bayramda da acılarını mezar başında yaşadı. Sevdiklerini toprağa veren birçok depremzede, bayramların artık kendileri için buruk geçtiğini belirtti. Bayram sabahında mezarlıkta duygularını paylaşan vatandaşlar, "Ailelerimizi kaybettik, evlerimiz yıkıldı, acımız ilk günkü gibi taze. Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın" dedi.

Mezarlık genelinde bayram yoğunluğu yaşanırken, belediye ekipleri tarafından vatandaşlara su ve çeşitli ikramlarda bulunuldu.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır