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Malatya’da dolu yağışı tarım arazilerini sular altında bıraktı

Malatya’da sağanak ve dolu etkili oldu. Doğanşehir’de tarım arazileri su altında kalırken, bazı ekili alanlar zarar gördü.

Malatya’da dolu yağışı tarım arazilerini sular altında bıraktı

Malatya’da etkili olan sağanak ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Doğanşehir ilçesinde tarım arazileri su altında kaldı.
Kent genelinde bir süredir aralıklarla devam eden sağanak yağış, öğle saatlerinde bazı bölgelerde yerini doluya bıraktı. Özellikle Doğanşehir ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yağışı nedeniyle tarım arazilerinde su birikintileri oluşurken, bazı ekili alanlar zarar gördü.

Kent merkezinde de aralıklarla etkisini sürdüren sağanağın bir süre daha devam etmesi beklenirken, Meteoroloji yetkilileri ani sel, su baskını ve dolu riskine karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Malatya tarım dolu
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