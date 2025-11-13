HABER

Malatya'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Malatya'da kontrolden çıkan otomobilin halk otobüsü ile tıra çarptığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Malatya-Elazığ karayolu TÜVTÜRK Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Elazığ istikametinden gelen S.Ç. idaresindeki 34 E 0353 plakalı BMW marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde ilerleyen Ö.T. yönetimindeki 23 AAZ 953 plakalı Scania marka tır ile N.B. idaresindeki 44 BF 510 plakalı halk otobüsüne çarptı.

Malatya da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı 1

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada otomobilde yolcu olarak bulunan Cengiz Özen (27) ile Ahmet Çelik (30) hayatını kaybetti, S.Ç., M.Ç. ve N.B. yaralandı.

Malatya da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı 2

HURDAYA DÖNEN ARAÇTAKİ İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, UMKE ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, hayatını kaybedenlerin cenazeleri Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Malatya da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı 3

Öte yandan kaza anı kameraya yansıdı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

