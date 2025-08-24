HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Malatya'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı... 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Malatya'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı... 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Mehmet Yalçınkaya (64) idaresindeki otomobil, Malatya-Ankara kara yolunun TİGEM Kavşağı mevkisinde Aslı Cengiz (24) yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülten Gülbaş'ın (51) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan araç sürücüleri ile Yaren Polen G. (24) ve Emine Ç. (18), ambulanslarla Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Memişoğlu, ATV ambulansı tanıttıBakan Memişoğlu, ATV ambulansı tanıttı
Otomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandıOtomobile arkadan çarpan motosiklet sürücüsü yaralandı

Anahtar Kelimeler:
Malatya kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Volkan Demirel açıkladı! Barış Alper için çok konuşulacak iddia

Volkan Demirel açıkladı! Barış Alper için çok konuşulacak iddia

Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Genel Başkanlar anketinde dikkat çeken sonuçlar

Benfica'dan 02.53'te Kerem paylaşımı! Tepki üstüne tepki yağıyor: Utanç verici...

Benfica'dan 02.53'te Kerem paylaşımı! Tepki üstüne tepki yağıyor: Utanç verici...

Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan'a casusluktan gözaltı

Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan'a casusluktan gözaltı

İç mimarlık öğrencisi Helin'in şüpheli ölümü! Yalnız yaşadığı evinde cansız bedeni bulundu

İç mimarlık öğrencisi Helin'in şüpheli ölümü! Yalnız yaşadığı evinde cansız bedeni bulundu

Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları çıkaracak

Yukay'ın cenazesini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı dalgıçları çıkaracak

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.