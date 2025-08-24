Malatya'da feci kaza! İki otomobil çarpıştı... 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı

Mehmet Yalçınkaya (64) idaresindeki otomobil, Malatya-Ankara kara yolunun TİGEM Kavşağı mevkisinde Aslı Cengiz (24) yönetimindeki otomobille çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gülten Gülbaş'ın (51) hayatını kaybettiği belirlendi.
Kazada yaralanan araç sürücüleri ile Yaren Polen G. (24) ve Emine Ç. (18), ambulanslarla Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. (AA)
