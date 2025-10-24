HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Malatya’da gölette ceset bulundu! Kimliği belli oldu

Malatya’da Orduzu Pınarbaşı Mesire Alanı’ndaki gölette bir kadın cesedi bulundu. Yapılan incelemede hayatını kaybeden kişinin 42 yaşındaki Zübeyde Burkaz olduğu belirlendi.

Malatya’da gölette ceset bulundu! Kimliği belli oldu

Olay, saat 12.15 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Pınarbaşı Mesire Alanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, boş derslerini değerlendirmek isteyen bir grup öğrenci piknik yapmak için bölgeye gitti. Gölet çevresinde vakit geçiren öğrenciler su yüzeyinde hareketsiz haldeki bir kadını fark etti. Durumu kontrol etmek için suya giren öğrenciler kadını kıyıya çıkardıktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemede bir bank üzerinde kadına ait olduğu değerlendirilen bir çanta bulundu. Kimliği belirlenemeyen kadının cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

Olayla ilgili Malatya İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "24 Ekim 2025 günü saat 12.20 sıralarında Battalgazi ilçemiz Orduzu Mahallesi’nde meydana gelen intihar olayı ile ilgili olarak, belirtilen adreste bulunan Orduzu Tabiat Parkı Göletinde Zübeyde Burkaz (42) isimli şahıs intihar etmek suretiyle hayatını kaybetmiştir. Olayın tüm yönüyle aydınlatılmasına yönelik gerekli tahkikata başlanılmıştır" denildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHAKaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İstanbul'daki yasa dışı bahis operasyonunda 17 tutuklamaİstanbul'daki yasa dışı bahis operasyonunda 17 tutuklama
İzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundularİzmir'de aile katliamı! Tabancayla öldürülmüş halde bulundular

Anahtar Kelimeler:
Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

Trump duyurdu: "Yakında Venezuela'da bir kara operasyonu olacak"

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

İsrailli bakan: "Her şeylerini aldık! Tek şey kaldı..."

Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandı! Ülke puanı uçtu...

Temsilcilerimiz Avrupa'da kazandı! Ülke puanı uçtu...

Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Yeni işiyle şaşırttı

Oyunculuğu bırakıp ortadan kaybolmuştu! Yeni işiyle şaşırttı

Telefon ve sigara için vergi ayarı!

Telefon ve sigara için vergi ayarı!

Yoğunluk başladı şikayetler çığ gibi büyüdü

Yoğunluk başladı şikayetler çığ gibi büyüdü

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.