Malatya'da hafriyat kamyonu ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde hafriyat kamyonu ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza, saat 13.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.E. yönetimindeki 44 BV 935 plakalı kamyonet ile İ.K. idaresindeki 06 DU 4286 plakalı hafriyat kamyonu çarpıştı. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Mehmet Ali Şen (43) ağır yaralandı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)

15 Ekim 2025
15 Ekim 2025

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
Anahtar Kelimeler:
Malatya kaza
