Malatya'da hasarlı evin çatısı çöktü

Malatya'da daha önce meydana gelen depremlerde hasar gören müstakil evin çatısı çöktü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Sarıcıoğlu Mahallesi Kırklar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 6 Şubat 2023 tarihindeki Kahramanmaraş depremlerinde hasar aldığı ileri sürülen müstakil bir evin çatısı aniden çöktü.

MOLOZLARIN ALTINDA KALAN KİMSENİN OLMADIĞI BELİRLENDİ

Çevrede kısa süreli panik yaşanırken, ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı incelemede molozların altında kalan kimsenin olmadığı belirlendi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

26 Ağustos 2025
