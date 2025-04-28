Malatya'da havalar nasıl olacak? Malatya 28 Nisan Pazartesi hava durumu!

Malatya'da 28 Nisan Pazartesi günü hava durumu kısmen güneşli olacak. Sıcaklık 22°C civarında seyredecek. Gündüz sıcaklık 22°C'ye yükselecek. Gece sıcaklık ise 8°C civarında kalacak. Bu değerler, Nisan ayının sonlarına doğru Malatya için tipik sıcaklıklardır.

29 Nisan Salı günü yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 20°C, gece 8°C civarında olacak. 30 Nisan Çarşamba günü hava daha bulutlu olacak. Sıcaklıklar 23°C'ye kadar çıkacak. 1 Mayıs Perşembe günü sağanak yağış veya gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Gündüz sıcaklık 20°C, gece ise 9°C civarında olacak. 2 Mayıs Cuma günü muhtemel sağanak veya gök gürültülü sağanak yağışlar devam edecek. Gündüz sıcaklık 23°C, gece 8°C olacak. 3 Mayıs Cumartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 21°C, gece 8°C civarında seyredecek. 4 Mayıs Pazar günü hava yine çoğunlukla güneşli olacak. Gündüz sıcaklık 24°C, gece 11°C olacak.

Malatya'nın Nisan ayı ortalama sıcaklıkları 13.2°C'dir. Mayıs ayı ortalama sıcaklıkları ise 18.5°C civarındadır. Nisan ayında yağış miktarı 79 mm olarak ölçülmüştür. Mayıs ayında ise bu değer 69 mm'dir. Nisan ayında 9 yağmurlu gün, Mayıs ayında ise yine 9 yağmurlu gün yaşanır. Bu veriler, Malatya'nın Nisan ve Mayıs aylarında ılıman ve yağışlı bir iklime sahip olduğunu göstermektedir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarına bağlı olarak, yağışlı günlerde dışarı çıkarken uygun kıyafetler giymek faydalı olacaktır. Şemsiye bulundurmak da önemli bir hazırlıktır. Yağışların yol koşullarını etkileyebileceği göz önünde bulundurulmalı, araç kullanırken dikkatli olunmalıdır. Sıcaklıkların gündüz 20°C'nin üzerinde, geceleri ise 8°C civarında olması nedeniyle, kat kat giyinmek rahatlık sağlayacaktır. Ayrıca, hava koşullarına göre katları çıkarıp giymek de önemlidir.