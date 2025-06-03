Malatya'da iki aracın karıştığı kazada ortalık savaş alanına döndü! 4 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Malatya-Ankara karayolu üzerindeki Beydağı kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara istikametine seyir halinde olan 46 DN 829 plakalı otomobil ile Alparslan Türkeş Bulvarı yönüne ilerleyen 44 EU 886 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, kazada 4 kişi yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

(İHA)