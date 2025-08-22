HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya'da iki ayrı kaza: 7 yaralı

Malatya'da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında, 2'si ağır olmak üzere toplam 7 kişi yaralandı.

Malatya'da iki ayrı kaza: 7 yaralı

Malatya-Sivas karayolu Kendirli mevkiinde saat 22.30 sıralarında meydana gelen ilk kazada, T.E. (48) idaresindeki otomobil, kavşakta dönüş yaptığı esnada S.A. (23) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte V.Ş. (44), M.E. (23) ve A.U. (22) yaralandı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Malatya-Kayseri karayolu Darende-Balaban mevkiinde meydana gelen ikinci kazada ise C.D. (58) yönetimindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan H.D. (74) ile F.D.'ye (75) çarptı. Kazada, H.D. ve F.D. ağır yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Duruşmada doktorlar tanık oldu: "Hiç üzgün değildi"Duruşmada doktorlar tanık oldu: "Hiç üzgün değildi"
Darende'deki kazada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybettiDarende'deki kazada ağır yaralanan şahıs hayatını kaybetti

Anahtar Kelimeler:
Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Taciz iddiası gündemde! Ünlü fotoğrafçının mesajları ifşa oldu! Manifest grubundan jet açıklama

Taciz iddiası gündemde! Ünlü fotoğrafçının mesajları ifşa oldu! Manifest grubundan jet açıklama

Havuzdan çıkan kadın ortalığı birbirine kattı

Havuzdan çıkan kadın ortalığı birbirine kattı

Dolar kurunda 5 ay sonra bir ilk! Kritik seviye aşıldı

Dolar kurunda 5 ay sonra bir ilk! Kritik seviye aşıldı

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

10 ilden sadece birinde birinci parti değişti

Bir ili karıştıran olay! 2’si kardeş 3 kadın evlerinde ölü bulundu

Bir ili karıştıran olay! 2’si kardeş 3 kadın evlerinde ölü bulundu

Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız için yeni karar

Aziz İhsan Aktaş ve Ertan Yıldız için yeni karar

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.