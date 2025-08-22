Malatya'da iki ayrı kaza: 7 yaralı

Malatya-Sivas karayolu Kendirli mevkiinde saat 22.30 sıralarında meydana gelen ilk kazada, T.E. (48) idaresindeki otomobil, kavşakta dönüş yaptığı esnada S.A. (23) yönetimindeki otomobille çarpıştı. Kazada, sürücülerle birlikte V.Ş. (44), M.E. (23) ve A.U. (22) yaralandı.

YARALILAR HASTANELERE KALDIRILDI

Malatya-Kayseri karayolu Darende-Balaban mevkiinde meydana gelen ikinci kazada ise C.D. (58) yönetimindeki otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan H.D. (74) ile F.D.'ye (75) çarptı. Kazada, H.D. ve F.D. ağır yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

