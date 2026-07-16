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Malatya'da infaz koruma memuru barajda boğuldu

Malatya'nın Akçadağ ilçesinde bir infaz koruma memuru Sultansuyu Barajı'nda boğuldu. Şahsın cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da infaz koruma memuru barajda boğuldu

Olay, akşam saatlerinde Akçadağ ilçesi Sultansuyu Barajı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Sultansuyu Barajı'nda bir kişinin suda kaybolduğu ihbarı üzerine Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, sağlık ekipleri ile jandarma olay yerine sevk edildi.

BARAJ GÖLÜNDE BOĞULARAK HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerinin barajda yaklaşık 1 saat süren arama-kurtarma çalışmasının ardından infaz koruma memuru Ahmet Koç (32) sudan çıkarıldı. Sağlık ekiplerince ambulansla Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Koç, burada doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ahmet Koç'un cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Malatya baraj gölü boğulma
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