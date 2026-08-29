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Malatya'da iş adamı evinde ölü bulundu

Malatya'da 60 yaşındaki iş adamı, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu. Şahsın ölümünde ilk belirlemelere göre şüpheli bir duruma rastlanmaz iken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Malatya'da iş adamı evinde ölü bulundu

Olay, akşam saatlerinde Abdulgaffar Mahallesi Renkli Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, bir apartmanda yalnız yaşayan ve kentte servis taşımacılığı sektöründe faaliyet gösteren Bayram Karabulut'tan bir süredir haber alamayan yakınları, kontrol etmek için evine gitti.

Malatya da iş adamı evinde ölü bulundu 1

EVDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Yakınları, Karabulut'u odada yatar vaziyette hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Karabulut'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Malatya da iş adamı evinde ölü bulundu 2

NAAŞI MORGA KALDIRILDI

Karabulut'un ölümünde ilk belirlemelere göre şüpheli bir duruma rastlanmaz iken kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
vefat Malatya
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