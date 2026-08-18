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Malatya’da işçilerin kaldığı yatakhane yandı

Malatya’da şantiyede işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede yangın çıktı. Alevlere teslim olan yatakhane kullanılamaz hale geldi.

Malatya’da işçilerin kaldığı yatakhane yandı

Yangın, saat 06.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Salköprü Mahallesi Canpolat Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, şantiyede işçilerin kaldığı prefabrik yatakhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler yatakhaneyi sardı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Malatya
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