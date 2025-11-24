HABER

Malatya'da kahreden olay: 12 yaşındaki öğrenci sınıfta kalp krizinden hayatını kaybetti!

Malatya'da 7. sınıf öğrencisi Sude D. teneffüs sırasında sınıfta aniden fenalaştı. Kalp krizi geçiren 12 yaşındaki Sude D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cenazeyi teslim alan Sude D.'nin yakınları yasa boğuldu.

Malatya'da kalp krizi geçiren 12 yaşındaki öğrenci kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kahreden olay, sabah saatlerinde Battalgazi ilçesindeki Kemal Özalper Ortaokulu'nda meydana geldi. İddiaya göre, 7. sınıf öğrencisi Sude D. teneffüs sırasında sınıfta aniden fenalaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine okula sağlık ekipleri sevk edilirken, kalp krizi geçirdiği belirlenen Sude D. ilk müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sude D. burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hastaneye gelen Vali Yardımcısı Ali Açıkgöz ile Battalgazi Kaymakamı Erkan Savar, yetkililerden bilgi alırken, S.D.'nin cenazesi yapılan işlemlerin ardından defin edilmek üzere Şehir Mezarlığı Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.Kaynak: İHA

