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Malatya'da kan donduran olay! 2 çocuk annesi kadın eşinin 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde tartıştığı eşinin 20'den fazla bıçak darbesiyle ağır yaralanan 2 çocuk annesi kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ö.Y'nin bir süre önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenildi.

Malatya'da kan donduran olay! 2 çocuk annesi kadın eşinin 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü
Begüm Özkaynak

Olay, saat 19.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Samanköy Konteyner Kent'te meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir aralarında geçimsizlik bulunan Ö.Y. ile eşi Eylem Yeşilkaya arasında tartışma çıktı.

Malatya da kan donduran olay! 2 çocuk annesi kadın eşinin 20 den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü 1

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Büyüyen tartışmada Ö.Y., 2 çocuk annesi eşini vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Malatya da kan donduran olay! 2 çocuk annesi kadın eşinin 20 den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü 2

BİR SÜRE ÖNCE CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, cinayette kullanıldığı değerlendirilen bir adet bıçak buldu. Bir süre önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenilen Ö.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Malatya bıçak
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