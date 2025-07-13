Malatya'da kan donduran olay! 2 çocuk annesi kadın eşinin 20'den fazla bıçak darbesiyle öldürüldü

Olay, saat 19.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Samanköy Konteyner Kent'te meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir aralarında geçimsizlik bulunan Ö.Y. ile eşi Eylem Yeşilkaya arasında tartışma çıktı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Büyüyen tartışmada Ö.Y., 2 çocuk annesi eşini vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, kaldırıldığı Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

BİR SÜRE ÖNCE CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLDİĞİ ÖĞRENİLDİ

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, cinayette kullanıldığı değerlendirilen bir adet bıçak buldu. Bir süre önce cezaevinden tahliye edildiği öğrenilen Ö.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)