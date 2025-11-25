HABER

Malatya'da kayıp yaşlı kadın ölü bulundu

Malatya'nın Darende ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı kadın ölü bulundu. Yaşlı kadının cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Malatya'da kayıp yaşlı kadın ölü bulundu

Edinilen bilgilere göre, Darende ilçesine bağlı Göllüce Mahallesi Mürsel Pınarı mevkiinde yaşayan 75 yaşındaki Zeynep Turgut'tan gece saatlerinden bu yana haber alınamaması üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Malatya da kayıp yaşlı kadın ölü bulundu 1

CANSIZ BEDENİ BÖLGEYE 1.5 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Ekipler, olumsuz hava şartlarına rağmen bölgede arama çalışmalarını sürdürürken, yapılan çalışmalarda yaşlı kadın bölgeye 1,5 kilometre uzaklıkta ölü olarak bulundu. Zeynep Turgut'un cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Malatya da kayıp yaşlı kadın ölü bulundu 2

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

25 Kasım 2025
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
