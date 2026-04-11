HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Malatya’da kayısı bahçeleri kar altında kaldı

Malatya'da kırsal bölgelerde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Malatya’da kayısı bahçeleri kar altında kaldı

Malatya’da kırsal bölgelerde kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Kentte bir süredir etkili olan soğuk hava merkezde sağanak şeklinde görülürken, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Çiçeklenme döneminde bulunan kayısı bahçeleri karla kaplanarak beyaza büründü. Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Elazığ ve Malatya’nın yüksek kesimlerinde hafif, yer yer orta kuvvette zirai don beklendiği belirtilerek, vatandaşların tedbirli olması istendi. Açıklamada ayrıca bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yağışlı, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasının beklendiği, Malatya’nın kuzeyi ile batısında yağışların zaman zaman kuvvetli olabileceği kaydedildi.

Malatya’da kayısı bahçeleri kar altında kaldı 1

Malatya’da kayısı bahçeleri kar altında kaldı 2

Malatya’da kayısı bahçeleri kar altında kaldı 3

Malatya’da kayısı bahçeleri kar altında kaldı 4

Malatya’da kayısı bahçeleri kar altında kaldı 5
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.