Malatya'da kaza! Araç bahçeye düştü, 6 kişi yaralandı

Kaza, 20.45 sıralarında Battalgazi Karabağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halinde olan T.Y.T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bahçelik alana düştü. Kazada sürücü ile yanındaki Y.A., E.C.B., M.S.B., V.E.İ. ve R.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan R.B.'nin durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır