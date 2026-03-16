Malatya'da kontrolden çıkan araç gölete düştü

Olay, saat 13.15 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Beylerderesi Viyadüğü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.A. (50) yönetimindeki Fiat marka hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gölete yuvarlandı. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, sürücüyü bulunduğu yerden çıkararak tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Hafif şekilde yaralanan sürücünün telefonla görüşürken direksiyon hakimiyetini kaybettiğini söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

