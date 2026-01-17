HABER

Malatya'da kültür ve gelecek vizyonu buluşması

Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi ve Malatya Girişim Grubu öncülüğünde; köklerinden güç alan, geleceğe yürüyen Malatya vizyonu doğrultusunda anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi. Kültür, sanat ve gençliği merkeze alan program, şehrin ortak hafızasında kalıcı bir iz bıraktı.

Malatya'da kültür ve gelecek vizyonu buluşması

Malatya Kültür ve Yaşam Derneği Başkanı Atilla Kantarcı'nın kaleme aldığı, Malatya'ya dair önemli bir eser olan ve Malatya Girişim Grubu sponsorluğunda hayata geçirilen "Bir Zamanlar Malatya" adlı kitabın tanıtımının yapıldığı programda; Malatya'nın kültürel mirası, sanatı ve gençliğe yönelik gelecek vizyonu üzerine kapsamlı istişarelerde bulunuldu.

Kahvaltılı istişare toplantısı; Malatya Valisi Sayın Seddar Yavuz, il protokolü, Malatya Girişim Grubu Yönetim Kurulu Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkanları, iş dünyasının kıymetli temsilcileri ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Malatya için üreten, düşünen ve sorumluluk alan tüm paydaşlarla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyulan programda, şehrin kültürel ve sosyal gelişimine katkı sunan çalışmaların önemine bir kez daha vurgu yapıldı.

Katılım sağlayan ve katkı sunan tüm kişi ve kurumlara teşekkür eder, Malatya'nın geleceğine değer katacak iş birliklerinin artarak devam etmesini temenni ederiz.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

