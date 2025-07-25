Malatya'da ortalık karıştı! Şantiye işçileri arasında kavga... 16 kişi yaralandı

Olay, saat 15.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Tandoğan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mevlüt Sokak'ta bulunan bir şantiyede çalışanlar arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

16 KİŞİ YARALANDI

Kısa sürede büyüyen tartışma, taşlı, sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada C.Y., H.S., T.A., M.A.Y., A.A., M.F.Y., E.Y., E.K., U.E., O.G., B.S., L.G., F.Z.K., İ.Ç., M.Ş. ve Ö.D. darp sonucu yaralandı.

BAZI İŞÇİLER GÖZLATINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, yaralılar ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen bir grup işçiyi gözaltına alarak, ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır