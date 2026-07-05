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Malatya'da otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 4 ağır yaralı

Malatya'nın Darende ilçesinde, ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 3'ü çocuk 4 kişi ağır yaralandı.

Malatya'da otomobil ağaca çarptı: 2 ölü, 4 ağır yaralı

Özgür Doğan idaresindeki otomobil, Medişeyh mevkisinde yol kenarındaki ağaca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, otomobil sürücüsü Doğan'ın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Ağır yaralanan Tuba Doğan (35), Elif Nur Doğan (12), Nisa Nur Doğan (7), Hira İkra Doğan (1) ile Ruken Kaçmen (18) ambulanslarla Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılardan sürücünün eşi olduğu öğrenilen Tuba Doğan, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Ağır yaralılardan Kaçmen, hastanedeki ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavisinin yapılması için Sağlık Bakanlığına ait ambulans helikopterle Malatya'daki hastaneye götürüldü.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Malatya
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