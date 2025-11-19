HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Malatya’da sanayi sitesindeki yangın kontrol altına alındı

Malatya’da, Küçük Sanayi Sitesi’nde bulunan bir kaporta atölyesinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Yaralananın olmadığı olayda yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Malatya’da sanayi sitesindeki yangın kontrol altına alındı

Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’ndeki Küçük Sanayi Sitesi Zanaat Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kaporta atölyesinin çatısında hurda malzemelerin tutuşması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Malatya’da sanayi sitesindeki yangın kontrol altına alındı 1

Malatya’da sanayi sitesindeki yangın kontrol altına alındı 2

Malatya’da sanayi sitesindeki yangın kontrol altına alındı 3

Malatya’da sanayi sitesindeki yangın kontrol altına alındı 4

Malatya’da sanayi sitesindeki yangın kontrol altına alındı 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çaldıkları telefonları ‘iPhone değil’ diye geri verdilerÇaldıkları telefonları ‘iPhone değil’ diye geri verdiler
İsrail'den Lübnan'a saldırı uyarısı! Tahliye emri verildiİsrail'den Lübnan'a saldırı uyarısı! Tahliye emri verildi

Anahtar Kelimeler:
Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Eşini öldürdü, kızı son anda canını kurtardı!

Moskova'da İHA alarmı! 2 havalimanı kapatıldı

Moskova'da İHA alarmı! 2 havalimanı kapatıldı

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Milli takımdan tarihi geri dönüş! İspanya'ya yenilmedik...

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Son hali üzdü! Teşhis kondu, huzurevinde yaşıyor

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

Çaya atılan limondan bile para aldılar! Bakanlık kesilen cezayı açıkladı

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

20 Kasım'da A101'e oto araç kamerası geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.