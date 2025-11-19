Malatya’da sanayi sitesindeki yangın kontrol altına alındı

Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Çavuşoğlu Mahallesi’ndeki Küçük Sanayi Sitesi Zanaat Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir kaporta atölyesinin çatısında hurda malzemelerin tutuşması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık bir saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Yaralananın olmadığı olayda iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

