Malatya’da şantiyede korkutan yangın

Olay 13.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Niyazi Mahallesi Niyazi Mısri caddesi üzerinde bulunan bir şantiye alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede bulunan bir şantiyede yapımı tamamlanan 5 katlı bir binanın zemin katındaki inşaat malzemeleri henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. İşçilerin fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasının ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır