Malatya’da şantiyede korkutan yangın

Malatya’da bir şantiyede inşaat malzemelerinin tutuşması sonucu yangın çıktı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında maddi hasar oluştu.

Olay 13.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Niyazi Mahallesi Niyazi Mısri caddesi üzerinde bulunan bir şantiye alanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bölgede bulunan bir şantiyede yapımı tamamlanan 5 katlı bir binanın zemin katındaki inşaat malzemeleri henüz bilinmeyen bir nedenle tutuştu. İşçilerin fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunmasının ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangın söndürüldü.
Yaralananın olmadığı olayda maddi hasar meydana gelirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

