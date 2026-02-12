HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Polis milyonlarca içimlik uyuşturucu üretilebilen hammadde ele geçirdi

Afyonkarahisar’da polis uyuşturucu imalathanesine yaptığı baskında 11 milyon 603 bin 200 adet içimlik uyuşturucu üretilebilen madde ele geçirirken 1 kişi tutuklandı.

Polis milyonlarca içimlik uyuşturucu üretilebilen hammadde ele geçirdi

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan operasyonda bir adrese baskın düzenleyen ekipler 11 milyon 603 bin 200 adet içimlik uyuşturucu üretilebilen 90,65 gram uyuşturucu hammaddesi, 14 gram uyuşturucu ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan M.A., isimli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, H.Ö. isimli şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hatay’da 4 mahalleye kuduz karantinasıHatay’da 4 mahalleye kuduz karantinası
106’ıncı yılında Kahramanmaraş tek yürek oldu106’ıncı yılında Kahramanmaraş tek yürek oldu

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

NATO'dan Rusya'ya sert mesaj: "Tepkimiz yıkıcı olur"

81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor

81 ilde hava durumu alarmı! Sel, fırtına ve kar geliyor

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Fenerbahçe'nin transferinde "En-Nesyri" parmağı! Kante neden ayrıldı? Olayın perde arkası 42 Milyon Euro'luk restleşme!

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

Kadroda yer alması tepki çekti! Üniversiteden açıklama gecikmedi

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

32 milyon vatandaşı ilgilendiriyor: Fark yüzde 500 oldu!

Merkez Bankası Başkanı duyurdu, 2026 enflasyon tahmini değişti

Merkez Bankası Başkanı duyurdu, 2026 enflasyon tahmini değişti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.