Polis milyonlarca içimlik uyuşturucu üretilebilen hammadde ele geçirdi

Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından torbacı diye adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yapıldı. Yapılan operasyonda bir adrese baskın düzenleyen ekipler 11 milyon 603 bin 200 adet içimlik uyuşturucu üretilebilen 90,65 gram uyuşturucu hammaddesi, 14 gram uyuşturucu ve 3 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayın ardından gözaltına alınan M.A., isimli şahsa uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yapılırken, H.Ö. isimli şahıs ise uyuşturucu madde ticareti yapma suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

