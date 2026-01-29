Malatya'da servisçilerden araç takip sistemi tepkisi

Malatya merkez Yeşilyurt, Battalgazi ve 11 ilçede faaliyet gösteren taşımalı servis esnafı ile firma yetkililerinin katılımıyla Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası binasında bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce ile Şoförler Odası Başkan Vekili katılırken, sahada yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Malatya Minibüsçüler ve Servisçiler Odası Başkanı Mesut İnce, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından "servisler" adı altında zorunlu tutulmak istenen araç takip sisteminin esnafı mağdur edeceğini söyledi. İnce, söz konusu sistemin 19+1 araçlar için 18 bin 500 TL, 16+1 araçlar için 12 bin TL, hat başı için ise yaklaşık 10 bin 500 TL ek maliyet oluşturduğunu, güncel şartlarda ise bu rakamın 20 bin ila 40 bin TL arasında değiştiğini ifade etti.

"MALATYA'DA SERVİS TAŞIMACILIĞINI DURDURURUZ"

Malatya'nın 6 Şubat depremlerinde ağır hasar aldığını hatırlatan İnce, "Esnafımız zaten ekonomik olarak ayakta kalma mücadelesi veriyor. Akaryakıt maliyetlerini dahi karşılamakta zorlanıyorlar. Bu durumu Sayın Milli Eğitim Bakanımıza ilettik ve süreç 15 tatil öncesinde 4 ay ertelendi. Ancak 15 tatil sonrası İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından tekrar sistemin takılması yönünde baskı yapılmaya başlandı" dedi.

İnce, Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin kullandığı araç takip sisteminin yaklaşık 3 bin TL maliyetle aynı işi gördüğünü belirterek, "Aynı işi yapan bir sistem 3 bin lirayken, esnafa 40 bin liralık bir yük getirilmesini kabul etmiyoruz. Bu durumu Ankara'daki yetkililerle de paylaştık" şeklinde konuştu.

"BU UYGULAMAYI DAYATAN BÜROKRATLAR TAŞIMAYI KENDİLERİ YAPSIN"

Söz konusu sistemin altyapısı ve ihalesi olmadığını belirten İnce, "Malatya'da bu sistemi takmayacağız. Eğer zorunlu hale getirilirse tüm taşımalı servis esnafımızla birlikte taşımadan çekileceğiz. Buyursunlar, bu uygulamayı dayatan bürokratlar taşımayı kendileri yapsın" ifadelerini kullandı.

İnce, önümüzdeki yıl gerekli düzenlemelerin yapılması halinde devletin koyacağı kurallara uyacaklarını kaydederek, "Araç kamera sistemi, ATS, koltuk sensörü gibi zaten zorunlu olan sistemleri takıyoruz. Ancak altyapısı ve hukuki zemini olmayan, esnafa zulüm niteliği taşıyan bu uygulamaya karşıyız" dedi.

Toplantıya katılan tüm servis firmalarına ve esnafa teşekkür eden İnce, sürecin takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır