Malatya’da silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay, saat 21.15 sıralarında Battalgazi ilçesi Büyük Mustafa Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Zapcıoğlu Caddesi üzerinde kaldırımda bekleyen M.D.’nin (70) bulunduğu noktaya gelen üç kişilik grup tarafından silahla ateş açıldı.



Açılan ateş sonucu el ve bacak kısımlarına mermi isabet eden M.D. yaralanırken, şüpheliler olayın ardından kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken, ilk müdahalesi yapılan yaralı Turgut Özal Tıp Merkezi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kaçan zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır