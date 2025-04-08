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Malatya'da sır olay: Bir süredir haber alınamıyordu, ağaca asılı halde ölü bulundu!

Malatya'nın Battalgazi ilçesinde sır gibi olay yaşandı. Kendisinden bir süredir haber alınamayan Mehmet Zeki Eser isimli şahıs yakınları tarafından aranmaya başladı. 72 yaşındaki Eser, ağaca asılı halde ölü bulundu.

Malatya'da sır olay: Bir süredir haber alınamıyordu, ağaca asılı halde ölü bulundu!

Malatya'da kendisinden bir süredir haber alınamayan 72 yaşındaki şahsın, ağaca asılı halde cansız bedeni bulundu.

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Sır olay, 22.30 sıralarında Battalgazi ilçesi Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 72 yaşındaki Mehmet Zeki Eser'den bir süredir haber alamayan yakınları kendisine ulaşmaya çalıştı.

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Daha sonra şahsı bölgedeki bir yurdun alt kısmındaki alanda ağaca iple asılı halde buldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ile sağlık ekibi sevk edildi.

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Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaptıkları incelemede şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

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Polis ekipleri ilk bulgulara göre şahsın olayı kendisinin gerçekleştirdiğini değerlendirirken, Mehmet Zeki Eser'in cansız bedeni yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

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Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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(İHA)
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

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