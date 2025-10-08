Malatya'da torbacı operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 26 Eylül - 5 Ekim tarihleri arasında fiziki ve teknik takip sonucu operasyonlar düzenlendi. Kent genelinde birçok adrese eş zamanlı baskın yapılırken, yapılan aramalarda 13 kilo 896 gram esrar, 1 kilo 69 gram sentetik kannabinoid, 155 gram sentetik kannabinoid hammaddesi (A-M), 78 gram metamfetamin, 5 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet hassas terazi, 37 adet fişek ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 23 bin 900 TL nakit para ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Emniyet yetkilileri, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

