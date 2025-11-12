Malatya’da torbacı operasyonu: 11 tutuklama

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3-11 Kasım tarihleri arasında kent genelinde sokak satıcılarına yönelik fiziki ve teknik takipli operasyonlar gerçekleştirildi.

12 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonlarda 1 kilo 138 gram sentetik kannabinoid, 115 gram skunk, 10 bin 361 adet sentetik ecza hap, 28 gram metamfetamin, 18 gram esrar ve 2 adet hassas terazi ele geçirilirken, 12 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 11’i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır