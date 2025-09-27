HABER

Malatya'da "üfürükçü" operasyonu: 6 tutuklama

Malatya'da muska yapma, büyü bozma ve benzeri yöntemlerle vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve banka hesaplarında toplam 34 milyon 168 bin TL para hareketi olduğu tespit edilen 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Malatya'da "üfürükçü" operasyonu: 6 tutuklama

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, kentte muska ve büyü yapma gibi yöntemlerle dolandırıcılık yaptığı belirlenen şahıslar teknik ve fiziki takibe alındı. Yapılan çalışmalar sonucu 27 kişinin mağdur edildiği belirlendi. Şüphelilerin banka hesaplarında toplam 34 milyon 168 bin TL para hareketi olduğu tespit edilirken, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda, sözde büyü yapımında kullanıldığı değerlendirilen Arapça ve eski yazılarla yazılmış ceylan ve yılan derisi, tahta kaşık, bez parçaları, atlet, at nalı, sabun gibi materyaller ile birlikte 100 bin dolar nakit para ele geçirildi. Operasyonda hedef konumundaki 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi, 1 zanlı ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

Malatya
