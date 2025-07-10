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Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama

Malatya’da uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik düzenlenen operasyonlarda 11 zanlı gözaltına alındı. Zanlılardan 10'u tutuklandı.

Malatya’da uyuşturucu operasyonu: 10 tutuklama
Begüm Özkaynak

Malatya'da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüklerince yürütülen çalışmalar kapsamında, uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon gerçekleştirildi. Eş zamanlı olarak, sokak satıcılarına yönelik yürütülen projeli dosya kapsamında yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda 9 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlendi. Çiftlik Uygulama noktasında durdurulan bir kamyonda yapılan aramalarda, mobilya parçaları arasına gizlenmiş 2 kilo 36 gram metamfetamin, 478 adet sentetik ecza hap ve 5,95 gram sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.
Toplamda 11 şüpheli gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 10 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

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Malatya uyuşturucu operasyonu
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