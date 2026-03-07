HABER

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. 2 bin 227 sentetik ecza maddesi ele geçirildi

Malatya'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı

Malatya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 bin 227 sentetik ecza maddesi ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı 1

MALATYA VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI

Malatya Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu satılarının yakalanmasına yönelik İl Emniyet Müdürlüğü birimlerince operasyon düzenlendiğini belirtti.

Malatya da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı 2

Operasyonda 2 bin 227 sentetik ecza maddesi, 102,5 gram sentetik uyuşturucu, 1 gram esrar ile 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildiğini dile getiren Yavuz, 5 şüphelinin gözaltına alındığını kaydetti.
