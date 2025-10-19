HABER

Malatya’da zincirleme kaza; 1’i ağır, 3 yaralı

MALATYA'nın Battalgazi ilçesinde iki otomobil ile bir tarım aracının karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır, 3 kişi yaralandı.

Malatya’da zincirleme kaza; 1’i ağır, 3 yaralı

Kaza, öğle saatlerinde Hanımınçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. V.C. idaresindeki 09 DE 023 ve V.T. idaresindeki 44 AHF 776 plakalı otomobiller ile Gökhan Ekin idaresindeki tarım aracı çarpıştı. Kazada Gökhan Ekin ile yanındaki Hasan Güven ve V.T. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Battalgazi Devlet Hastanesi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Acil serviste müdahale edilen Hasan Güven'in durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

