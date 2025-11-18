HABER

Malatya'da zincirleme trafik kazası! Yaralılar var

Malatya'da 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralanırken, bölgede uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, saat 18.45 sıralarında Beylerderesi Viyadüğü üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.U. idaresindeki otomobil, Ö.Ö. yönetimindeki otomobil, H.G.B. idaresindeki minibüs, D.G.'nin kullandığı otomobil ve H.Ç. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada M.U. ile N.U. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından bölgede trafik akışı yeniden normale döndü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

