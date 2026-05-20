Malatya'daki deprem sonrası Süleyman Pampal uyardı: "Kırıldı kırılacak"

Malatya’da 5.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem kısa süreli paniğe neden olurken, Deprem Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Pampal’dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

CNN TÜRK canlı yayınında açıklamalarda bulunan Pampal, bölgede devam eden sismik hareketliliğin büyük fayların enerji boşaltma sürecinin bir parçası olduğunu söyledi.

"BU ENERJİ BOŞALMASI BİZİ RAHATLATMAZ"

Yedisu Fayı'na dikkat çeken Pampal, "Burası Doğu Anadolu ile Kuzey Anadolu Fayı'nın kesiştiği bölge. Bunlar çok küçük enerjiler, 7-8lik depreme göre binlerce kez küçük. Bu enerji boşalması bizi rahatlatmaz." diye konuştu.

"KIRILDI KIRILACAK"

Yedisu Fayı'nda biriken enerjinin çok önemli olduğunu belirten Pampal "Asıl kritik önemde Yedisu Fayı enerjisi var, kırıldı kırılacak" uyarısıyla endişeleri daha da artırdı.