Malatya'daki silahla yaralama olayının zanlıları yakalandı

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir sitede güçlendirme çalışması yapan işçilerden A.Y. ile hırsızlık zanlısı oldukları değerlendirilen iki kişi arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında şüphelilerden birinin ateş açması sonucu A.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, M.K. ve İ.G.'yi olayda kullandıkları suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır