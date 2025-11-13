HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Malatya'daki silahla yaralama olayının zanlıları yakalandı

Malatya'da bir işçinin, hırsız oldukları değerlendirilen şahısların açtığı ateş sonucu yaralandığı olayla ilgili 2 kişi yakalandı.

Malatya'daki silahla yaralama olayının zanlıları yakalandı

Olay, dün saat 20.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Bostanbaşı Mahallesi Barguzu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bulunan bir sitede güçlendirme çalışması yapan işçilerden A.Y. ile hırsızlık zanlısı oldukları değerlendirilen iki kişi arasında kovalamaca yaşandı. Kovalamaca sırasında şüphelilerden birinin ateş açması sonucu A.Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı işçi, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, M.K. ve İ.G.'yi olayda kullandıkları suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Polonya, Belarus sınırına yeni bariyer inşa edecekPolonya, Belarus sınırına yeni bariyer inşa edecek
Köpekleri tüfekle vuran şahıs tutuklandıKöpekleri tüfekle vuran şahıs tutuklandı

Anahtar Kelimeler:
Malatya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çıplak haldeydi... Mesajları silmiş, numarayı değiştirmiş

Çıplak haldeydi... Mesajları silmiş, numarayı değiştirmiş

Balıkesir beşik gibi! 5 dakika içinde 4 üzeri 3 deprem....

Balıkesir beşik gibi! 5 dakika içinde 4 üzeri 3 deprem....

Galatasaray'da ilk hedef: Lookman! Osimhen'den sonra 2.rekor geliyor...

Galatasaray'da ilk hedef: Lookman! Osimhen'den sonra 2.rekor geliyor...

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Çöpten karton toplarken görüntülenmişti! Sessizliğini bozdu

Faiz indirimi sürprizi: Erdoğan imzaladı!

Faiz indirimi sürprizi: Erdoğan imzaladı!

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

Altın bozdurmak için kuyumcuya gitti! 150 bin TL fazladan geldi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.