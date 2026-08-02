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Malatya'daki yangında 1'i itfaiye eri 19 kişi dumandan etkilendi

Malatya'nın Darende ilçesine bağlı Yeşiltaş Mahallesi'ndeki yangında dumandan etkilenen 1'i itfaiye eri 19 kişi hastaneye başvurdu. Yangından etkilenenlerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Malatya'daki yangında 1'i itfaiye eri 19 kişi dumandan etkilendi

Yangın, saat 13.30 sıralarında Darende ilçesi Yeşiltaş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek bir ev ve eklentilerine sıçradı.

Malatya daki yangında 1 i itfaiye eri 19 kişi dumandan etkilendi 1

MALATYA'DA KORKUTAN YANGIN

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri, Darende Belediyesi'ne ait su tankerleri ile iş makineleri sevk edildi. Darende Belediyesi'nin tüm ekiplerini seferber ettiği yangın, vatandaşların da desteğiyle kısmen kontrol altına alındı.

Malatya daki yangında 1 i itfaiye eri 19 kişi dumandan etkilendi 2

YANGINDA 1'İ İTFAİYE ERİ 19 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Yangında 2 ahır ile bir evin çatısında hasar meydana geldi. Orman Genel Müdürlüğü, AFAD ve UMKE ekiplerinin yanı sıra hava araçlarının da destek verdiği yangında dumandan etkilenen itfaiye eri F.K. (42) ile F.K. (68), S.K. (39), N.G. (51), A.G. (57), İ.Ö. (44), Ş.G. (38), N.K. (41), Y.G. (41), S.G. (16), B.G. (39), F.K. (27), A.G. (30), Y.G. (27), B.G. (29), F.A. (36), F.A. (36) ve B.G. (36) Darende Devlet Hastanesine başvurdu. İtfaiye memuru F.K.'nın hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi için başka bir hastaneye sevk edilmesine karar verildi.

Yangından etkilenenlerin durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Malatya
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