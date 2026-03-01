HABER

Malatya Hava Durumu! 01 Mart Pazar Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 1 Mart 2026 Pazar günü hava durumu kısmen güneşli ve serin olacak. Gündüz sıcaklıkları 6 derece iken, gece sıcaklıkları 3 dereceye kadar düşecek. Rüzgar kuzeyden hafif başlayacak. 2 Mart Pazartesi çoğunlukla güneşli, 3 Mart Salı ise parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Gündüzleri 7-9 derece arasındaki sıcaklıklar, akşamları serin havalarla değişecek. Hazırlıklı olmak faydalı.

Seray Yalçın

Malatya'da 1 Mart 2026 Pazar günü hava durumu kısmen güneşli ve serin olacak. Gündüz sıcaklığı 6 derece civarındadır. Gece sıcaklıkları ise 3 dereceye kadar düşecektir. Rüzgar kuzey yönünden hafif ve yer yer orta kuvvette esecek. Nem oranı %38 ile %78 arasında değişim gösterecek. Hava sıcaklıkları mevsim normallerine yakın seyredecek. Sabah ve akşam serin havalara karşı hazırlıklı olmak faydalıdır. Gündüz saatlerinde güneşli havanın tadını çıkarabilirsiniz.

2 Mart Pazartesi günü hava çoğunlukla güneşli olacak. 3 Mart Salı günü ise güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 7-9 derece arasında değişecek. Gece sıcaklıkları ise 0-3 derece aralığında olacaktır. Mevsim normallerine yakın seyreden hava koşullarında sabah ve akşam serinliğine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Gündüz saatlerinde güneşli havanın keyfini çıkarabilirsiniz.

