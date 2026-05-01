Malatya Hava Durumu! 01 Mayısıs Cuma Malatya hava durumu nasıl?

Malatya'da 1 Mayıs 2026 Cuma günü hava durumu değişiyor. Bölge halkı için bazı hazırlıklar gerekli. Gün boyunca hava sıcaklığının 20 - 22 derece arasında olması bekleniyor. Öğleden sonra ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Bu durum, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar oluşturabilir.

2 Mayıs Cumartesi günü de hava durumu değişkenlik gösterecek. Hava sıcaklığının 20 - 22 derece civarında olması bekleniyor. Kısa süreli yağışların görülmesi öngörülüyor. 3 Mayıs Pazar gününde hava sıcaklığı 18 - 20 derece arasında olacak. Yer yer sağanakların etkili olması bekleniyor. 4 Mayıs Pazartesi günü ise hava sıcaklığının 12 - 14 derece civarında olması tahmin ediliyor. İlk önce güneşli bir hava olacak. Ardından hava bulutlanması bekleniyor.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri planlayanların hazırlık yapmasını gerektiriyor. Örneğin, 1 Mayıs Cuma günü için öğleden sonra yağışlar etkili olacak. Açık hava etkinlikleri planlayanların su geçirmez giysi bulundurmaları faydalı olur. Yağışlı günlerde trafikte aksamalar yaşanabilir. Seyahat planlarına ek süre eklemek önemli. Araçların lastik ve fren sistemlerinin kontrol edilmesi önem taşır.

Gelecek günlerde hava durumu değişkenlik gösterebilir. Bu yüzden, planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini takip etmelisiniz. Gerekli hazırlıkları yapmak, olası olumsuzlukların önüne geçmenize yardımcı olacaktır.