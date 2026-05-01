SON DAKİKA | 1 Mayıs'ta Taksim'e yürümek isteyenlere müdahale

Son dakika haberi: 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle Beşiktaş'tan Taksim Meydanı'na yürümek isteyen gruba polis müdahale etti. Gruptaki bazı kişiler gözaltına alındı. Öte yandan DİSK ve Türk-İş Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Son dakika: İstanbul'daki 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yine olaylı başladı. Valiliğin yasak kararına rağmen Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruplara polis izin vermedi.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı'ndan Taksim'e yürümek isteyenlere müdahale eden polis, bazı göstericileri gözaltına aldı.

TAKSİM'E ÇIKAN YOLLAR KAPALI

İstanbul Valiliğinin açıkladığı 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tedbirleri kapsamında bazı yollar trafiğe kapatıldı. Taksim Meydanı başta olmak üzere buraya çıkan yollar ile Beyoğlu, Şişli, Beşiktaş, Kadıköy ve Kartal'da bazı yollarda araç ve yaya geçişine izin verilmiyor.

OKMEYDANI'NDA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Güvelik önlemlerinin alındığı noktalardan biri ise Okmeydanı oldu. Birçok noktaya TOMA ve Akrep'ler yerleştirildi.

SENDİKALAR ÇELENK BIRAKTI

Öte yandan DİSK ve Türk-İş Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu burada yaptığı açıklamada "Mahkeme kararlarına rağmen Taksim Meydanı yasaklı. Taksim Meydanı 1 Mayıs meydanıdır. 77'deki katliam da 80 darbesi de bu gerçeği değiştiremedi" dedi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

